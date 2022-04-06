Красноярск, 6 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края удовлетворил иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». В пользу Российской Федерации «из чужого незаконного владения» были истребованы железнодорожный вокзал в Норильске, мост через реку Норильская, а также несколько единиц железнодорожной инфраструктуры. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

В списке изъятого — здание вокзала общей площадью 2768,8 кв. м на улице Вокзальная, 8 в Норильске, семь сооружений — участки железнодорожного пути, а также железнодорожный угольный путь, мост через реку Норильская, железнодорожные пути и переезд в районе Дудинки.

Иск слушался с июля 2021 года.

Напомним, ранее по решению суда у той же компании как из чужого незаконного владения были изъяты 30 причалов в Дудинке (Красноярский край). Истцом в деле выступала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Исполнительный лист по этому делу выдан 22 декабря 2021 года. Вердикт не обжаловался.