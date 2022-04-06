Ташкент, 6 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На заседании президиума правительства Узбекистана раскритиковали работу пресс-служб госорганов, сообщает Газета.уз. В частности, предупреждение за плохую работу со СМИ получили председатель комитета по автомобильным дорогам и хоким города Андижана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Согласно статье 5 закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» органы государственной власти и управления должны размещать на своих официальных веб-сайтах информацию об исполнении государственных и иных программ, использовании бюджетных средств, проведённых открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, массовых мероприятиях», — отмечает издание.

Однако, указано в публикации, на практике почти все веб-сайты хокимиятов областей (кроме Джизакской области) содержат устаревшую (сроком от одного до трёх месяцев) или неактуальную для общественности информацию.

Также, согласно статье 13 этого закона, периодичность обновления информации устанавливается органами государственной власти и управления, но не реже одного раза в неделю.

«Однако более десяти государственных органов и организаций, в том числе министерство народного образования, Государственный налоговый комитет, Агентство по защите прав потребителей, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты Кашкадарьинской, Андижанской, Хорезмской областей и города Ташкента, размещают информацию с опозданием от десяти дней до одного месяца», — отмечает издание.

Кроме того, из 204 изученных хокимиятов (администраций) районов и городов в 35 не обеспечено функционирование официальных веб-сайтов.

В антимонопольном комитете, хокимиятах города Ташкента и Ташкентской области должность пресс-секретаря остаётся вакантной. В связи с невыделением дополнительных штатов пресс-службам новости и проводимые на местах мероприятия не освещаются качественно и оперативно.

За неудовлетворительную организацию работы по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, налаживанию связи со СМИ и общественностью председателю комитета по автомобильным дорогам Абдурахману Абдувалиеву и хокиму города Андижана Бахтиеру Хайдарову вынесено предупреждение.

«По итогам заседания руководителям министерств и ведомств, органов хозяйственного управления, Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов, городов и районов областей, города Ташкента поручено утвердить программы адресных мероприятий, направленных на исполнение указанных выше закона и постановления президента, и обеспечить их безусловную реализацию», — подчёркивается в публикации.