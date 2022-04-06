Донецк, 6 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 98 украинских националистов, девять огневых точек и два танка. Об этом 6 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 98 украинских националистов, девять огневых точек, в том числе два 120-мм миномёта, два танка, одну БМП, четыре бронированных автомобиля», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также за сутки силы ДНР захватили один танк, две БМП и три грузовых транспортных средства ВСУ.