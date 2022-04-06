Таллин, 6 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. До начала следующего отопительного сезона остается немногим более полугода, поэтому единственное, что за столь короткое время можно подготовить для замены российскому газу в Эстонии, — это плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ). Об этом член правления сети авто и газозаправок страны Alexela Group Марти Хяэл сообщил порталу новостей гостелерадиоERR.

とまりん♪ Терминал СПГ

«В энергетике короткие сроки — это 3−5 лет, средние — 10 и длинные — 15−50 лет. Поэтому в течение 6−8 месяцев почти ничего не сделать. Разве что, заменить поставки российского газа на сжиженный», — сообщил он. Хяэл отметил, что строительство терминала СПГ в Эстонии можно начинать хоть завтра.

Однако, добавил он, существует более оперативный и уже опробованный в литовской Клайпеде вариант — это аренда или покупка морского терминала СПГ: «Плавучий терминал — единственное, что может быть готово к следующему отопительному сезону. Построить стационарный терминал за шесть месяцев невозможно».

«У нас нет других вариантов к следующей осени, кроме как купить такое судно. Хотя теперь, наверное, мировой рынок таков, что уже поздно и покупать. Вопросы решаются в часах и днях, а не месяц. Может, есть еще возможность арендовать это судно. Чтобы оно пришло в Палдиски и гарантировало бы газ и на Финляндию, и на Эстонию», — предположил Марти Хяэл.

Ситуацию с отказом от российского газа в Эстонии он не видит такой драматической как в других странах Европы: «К счастью, в абсолютных объемах в нашем регионе газ используют мало, поэтому тот объем, какой нужен нам и Финляндии, можно найти к следующему году».

По его подсчетам, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва вместе используют газ на 60−70 тераватт в год. Объем газа с Клайпедского терминала дает 30 тераватт. Так что недостаток составляет около 40 тераватт, считает эстонский бизнесмен.

Он признал, что покупать такой газ придется на мировом рынке и по высоким ценам.