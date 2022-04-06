Каменск-Уральский, Свердловская область, 6 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области приостановили работу спорткомплекса «Олимп». После занятий в учреждении дети отравились хлором, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Larenmclane Колба с хлором

Отравление детей произошло 31 марта. Двоих школьников госпитализировали. Они сообщили о том, что почувствовали себя хуже после тренировки в СК «Олимп». Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования качества воды плавательного бассейна и воздуха в спорткомплексе. Оказалось, что в помещении превышено содержание хлора.

Работу СК «Олимп» приостановили. Протокол о временном запрете деятельности направлен в суд. Также выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.