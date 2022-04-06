Москва, 6 апреля 2022, 12:01 — REGNUM В 2022 году международная акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, состоится 3 сентября. Об этом сегодня, 6 апреля, завил координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Диктант Победы
Диктант Победы
Фото Зиявутдина Гаджиахмедова

Акция при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС России пройдет в четвертый раз Площадки для написания «Диктанта Победы» будут организованы в офлайн и онлайн-форматах.

Также в октябре планируется провести интеллектуальную историческую игру для школьников «Вторая Мировая война», а в ноябре — Всероссийский форум «Zа Победу».

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году диктант посвящен событиям первых военных лет.

Читайте подробнее: Определена дата проведения «Диктанта Победы» в 2021 году