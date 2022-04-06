Москва, 6 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В 2022 году международная акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, состоится 3 сентября. Об этом сегодня, 6 апреля, завил координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Фото Зиявутдина Гаджиахмедова Диктант Победы

Акция при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС России пройдет в четвертый раз Площадки для написания «Диктанта Победы» будут организованы в офлайн и онлайн-форматах.

Также в октябре планируется провести интеллектуальную историческую игру для школьников «Вторая Мировая война», а в ноябре — Всероссийский форум «Zа Победу».

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году диктант посвящен событиям первых военных лет.

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