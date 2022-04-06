Баку, 6 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). 15 октября 2019 года, Баку

Вечером 26 февраля в Минобороны России заявили, что «вооруженные силы Азербайджана, нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента (РМК) и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара БПЛА «Bayraktar-TB 2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух». В ответ МО Азербайджана обвинило МО России в том, что заявление противоречит характеру двусторонних отношений и не отражает действительность, а также призвало «не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий его страны, не использовать выражение «Нагорный Карабах» и правильно указывать название территорий Азербайджана». 27 февраля в очередном заявлении МО России было отмечено, что по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух. На что в МО Азербайджана ответили, что моменты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности, и информация об отступлении подразделений азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности.

Довольно эмоционально было воспринято заявлениеРеспубликанского совета Русской общины Азербайджана, в котором была выражена поддержка действиям России на Украине. В тексте подчеркивается, что «Русская община Азербайджана просит понять Россию в стремлении защитить свое государство, свой народ от расширения НАТО на Восток, вплотную к границам России, от посягательств на ее безопасность». В комментарии Minval. az депутат парламента, председатель Русской общины Михаил Забелин сказал:"Республиканский совет Русской общины Азербайджана высказался не против Украины. Мы фактически высказали позицию некоторой части российского общества. Что страшного в том, что Республиканский совет общины принял такое заявление? Что касается моей личной позиции как депутата Азербайджана, то я очень огорчен военными действиями на Украине. Как депутат, я приверженец нейтральной позиции».

Украинский конгресс Азербайджана (УКА) категорически осудил заявление Республиканского совета Русской общины Азербайджана. «Считаем, что оно направлено на оправдание преступлений, творимых российской армией на Украине. Оно идет вразрез с национальными, государственными интересами Азербайджана, который всегда открыто поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, выступая против любых проявлений сепаратизма где бы то ни было. Считаем важным, чтобы сейчас и впредь Республиканский совет Русской общины Азербайджана руководствовался интересами Азербайджанской Республики, а не другой страны», — сказано в заявлении конгресса.

Депутат Милли Миджлиса Расим Мусабеков предположил, что тут «не обошлось без воздействия официальных российских структур (Россотрудничество и Посольство)». «В противном случае ни он, ни община не стали бы так торопливо высказывать мнения по вопросу, который неоднозначно воспринимается как в Азербайджане, так и в самой России. Напомню, что только Сирия, Эритрея, Северная Корея и Белоруссия поддержали Россию, а подавляющее большинство государств осудили ее на специальной сессии Генассамблеи ООН», — сказал он в интервью сайту Mival.az. Антироссийская риторика средств массовой информации Азербайджана не осталась незамеченной в Москве. С начала войны на Украине Роскомнадзор заблокировал доступ к четырем азербайджанским новостным сайтам — haqqin. az, minval. az, oxu. az и baku.ws.

Председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов назвал это неуважением к двусторонним отношениям. «Россию не устраивает то, как освещают азербайджанские СМИ события на Украине и их объективная позиция в российско-украинской войне. Со стороны России выражается явное пренебрежение свободой слова и мысли, плюрализмом. Это пренебрежительный подход к признанным на международном уровне принципам и нормам, а также к общечеловеческим ценностям», — сказал Амашов. С обращением к соответствующим госструктурам России и международному медиасообществу выступили журналистские организации Азербайджана и Совет прессы Азербайджана. Они обвинили Роскомнадзор в нарушении свободы слова, принципов плюрализма, в совершении действий, противоречащих демократии.

Расим Мусабеков, депутат Милли Меджлиса (ММ):

«Если у кого-то в Москве возникнут идеи о «наказании» Азербайджана и желании нагнетать конфликтную ситуацию, чтобы использовать как повод для нанесения удара по нашей стратегической трубопроводной инфраструктуре, то это плохая идея. Известно, что по надуманному предлогу — якобы аварии на выносных пунктах отгрузки — остановлен экспорт казахстанкой нефти из Новороссийска. Если некоторые «горячие» головы полагают, что, создав трудности для экспорта азербайджанской нефти и газа, можно заставить западные страны отказаться или смягчить эмбарго на покупку российских энергоресурсов, то они сильно ошибаются. Полагаю, что Баку, Тбилиси и Анкара заблаговременно предпримут меры по усилению безопасности трубопроводной инфраструктуры. В условиях конфронтации с НАТО из-за вторжения на Украину трезвомыслящим российским политикам и военным полезно напомнить мудрое изречение Талейрана о том, что «хорошая дипломатия не должна умножать число врагов». Ведь в случае угрожающих действий Москвы ни Азербайджан, ни Турция не останутся нейтральными.

Депутат ММ Мушвиг Джафаров назвал неудовлетворительной деятельность миротворцев, «которые не в состоянии обеспечить мир и стабильность на подконтрольных им территориях. К сожалению, в такой раздражающей ситуации Азербайджан вынужден идти на более жесткие шаги. Создается впечатление, что обострение ситуации в Карабахе сегодня на руку некоторым силам, которые создают определенную напряженность на Кавказе, чтобы отвлечь внимание мира от войны на Украине».

Депутат ММ Агиль Аббас в интервью Gündəm.azон сказал, что поражение России на Украине отвечает интересам Азербайджана."Если Россия падет, миротворцы в Карабахе автоматически покинут территорию Азербайджана, и мы получим возможность поговорить и обсудить с проживающими там армянами о том, что они либо получают азербайджанское гражданство и живут там как люди, либо уезжают. Да, Азербайджан дал согласие на размещение российских миротворцев в Карабахе, и мы не можем в одностороннем порядке нарушать это соглашение. Мне жаль российских миротворцев. Они строят дома для армян, возделывают землю, выращивают для них фрукты и овощи. Независимо от того, выиграет Россия или проиграет, азербайджанский флаг будет развеваться в Ханкенди. Пусть никто не сомневается. В любом случае Россия проиграет Украине, а это выгодно Азербайджану.

Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь и оружие на миллиарды долларов. Что они сделали для Азербайджана? Они однозначно поддерживают территориальную целостность Украины и Грузии, а когда дело доходит до Азербайджана, говорят, что надо договариваться с горсткой армян в Карабахе и предоставить им статус».

Азер Гасымлы, директор Института политического менеджмента:

«Путин как политик и государственный деятель перестал существовать. После всех этих событий он не займет достойного места ни в истории России, ни в мировой истории. Отстранение его от власти — вопрос времени. От нового правительства России потребуют отказаться от Крыма, выплатить компенсацию Украине, вывести войска из Донбасса, Абхазии и Северной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Сирии, отказаться от ядерного оружия… Любой, кто придет к власти после Путина, должен будет выполнить требования Запада, иначе столкнется как с внутренним давлением, так и внешними санкциями. Процесс демократизации Азербайджана будет проходить параллельно с падением режима Путина».

Политический обозреватель Агшин Керимов:

«Россия заблокировала на своей территории три азербайджанских сайта, публикующих аналитические материалы о войне на Украине, оперативные новости о российской агрессии. Вы только обратите внимание, кто это делает — та самая Россия, которая плюя на все принципы журналистики, всегда занималась дезинформацией в интересах своей имперской пропаганды. В ходе 44-дневной войны в некоторых СМИ, ставших инструментом пропаганды Кремля, публиковались материалы, в которых выражалось отвращение к Азербайджану. Мне даже не хочется называть сайты и телеканалы, которые отличились уровнем своей беспринципности и наглости. Но даже несмотря на это, в дни войны наша страна не блокировала доступ к этим сайтам, ведущим идеологическую борьбу против нашей страны. На фоне справедливой позиции Азербайджана жалко выглядела набившая оскомину российская ложь. Блокируя азербайджанские сайты, Россия хочет отомстить за проигранную Западу информационную войну. В итоге проигрывает не Азербайджан, а сама Россия. Негоже выплескивать всю свою злость за экономические и военные потери из-за войны на Украине на Азербайджан».

Бывший депутат ММ Джумшуд Нуриев в Publika. az:

«Москве, премьер-министр и министр иностранных дел которой армяне, следовало бы подумать и о своих государственных интересах. В то же время нужно потребовать от России, чтобы Азербайджан сохранил за собой право проведения антитеррористической операции в Карабахе. Мы рано или поздно сделаем это. Кто они такие, чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана?! Франция, США выражают озабоченность. Азербайджан должен положить всему этому конец. Они хотят спровоцировать противостояние между Азербайджаном и Россией. Пусть лучше США, Франция и другие сначала избавят от беды Украину».

В эфиреXural TVпредседатель Белой партии Турал Аббаслы:

«Мы должны воспользоваться подходящим моментом, и пока внимание России сосредоточено на Украине, пока она находится в изоляции, должны обеспечить свои интересы, восстановить суверенитет над своими территориями. Если в состоянии изоляции Россия делает такие заявления, что будет завтра, если она встанет на ноги? Пусть это будет второй фронт. Турция сейчас на стороне Азербайджана. Если Россия готова из-за такой паршивой, ненужной, оказавшейся в состоянии тупика страны, как Армения, перекрыть путь Турции и Азербайджану, пусть делает. Это отдельный вопрос. Россия требует от нас сохранять культурные памятники, а сама на Украине бомбит памятники культуры… Нужно непременно воспользоваться сложившейся ситуацией и установить контроль над оставшейся частью Нагорного Карабаха».

В эфире LAF TV глава партии «Туран» Джаангир Байоглу:

«Вторжение России на Украину — это болото, в котором она завязла и идет к своему концу. Что касается будущего России, то политические деятели чаще всего говорят о постпутинском периоде. Когда пресса, политические деятели, парламентарии крупных государств говорят о смерти Путина, то имеют в виду не его физическую смерть, а уход из политики. Смерть Путина означает смерть России, будущее которой неясно. В такой ситуации она готова пойти на любые провокации… Итоги войны предрешены. Россия не в состоянии продолжать войну. У нее даже нет достаточного количества ракет большой дальности. Они готовились к 4−5-дневной войне. А когда поняли, что война затянулась, пошли якобы на тактические ходы. Это ничто иное, как блеф. Военная машина России разбита. И даже на последнем дыхании она пытается создать видимость того, что продолжает воевать. У российского солдата отсутствует мотивация, ради которой он хотел бы воевать. Российский народ больше не считает Россию своей родиной. К примеру, народы Северного Кавказа считают своей родиной ту республику Северного Кавказа, в которой они родились, татары считают свой родиной Татарстан, сибирские тюрки — республики Сибири. Страну матрешек своей родиной они не считают. Если у народа есть свой язык, почему русский должен быть для него родным языком. Это оскорбляет их национальные чувства. Если у родственных нам народов в Татарстане и Северном Кавказе есть свой родной язык, своя история, национальные ценности, если они сопротивляются оккупационной политике России, как они могут считать Россию своей большой Родиной? Из-за великорусского шовинизма, граничащего с фашизмом, они не хотят воевать ради русского народа. Одна из причин поражения России — притеснение других народов и наций. Развязав войну с Украиной, она настроила против себя все государства и народы мира. В Европе и других странах люди отказываются от принадлежности к русской нации и отказываются говорить на русском языке. Политика Кремля, великорусский шовинизм, фашистская Москва уничтожают русский народ, язык и его моральные ценности».

В эфиреReaksiya TV председатель партии «Умид» Игбал Агазаде сказал, что желает ухода России из региона. Он обвинил Россию в разжигании конфликта в Карабахе, в оккупации территорий Азербайджана, в передаче Армении Иревана, Гейча, Зангезура, предоставлении в 1923 году Нагорному Карабаху статуса автономии, в организации резни в Ходжалы, оккупации Шуши, Агдама и других городов. «Мы хотим вывода именно этих сил. Мы как государство не должны стоять рядом с Россией, мы не должны уподобляться ей. Нужно думать о том, как можно скорее отдалиться от нее. Поскольку мы географически находимся в Европе, мы должны заявить, что хотим жить в европейской семье. Война на Украине — борьба между демократией и авторитаризмом. Этот процесс перекинется на другие республики. Сначала на Азербайджан, потом на Белоруссию и Казахстан. Для нас открылось окно возможностей для демократических преобразований. Самое большое поражение России в войне на Украине — в неумении сформировать вокруг себя коалицию. Они не могут привлечь на свою сторону Белоруссию. И даже несмотря на насильно подписанную союзническую Декларацию — Азербайджан. Точно так же там нет Грузии, Молдавии, республик Центральной Азии. И государства, и народы поддержали Украину. Фактически Россия изолирована и попытается устроить провокации в этих странах», — сказал Игбал Агазаде.