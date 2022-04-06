Пенза, , 11:59 — REGNUM Крестьянское хозяйство предпринимателя Олега Тоцкого в Пензенской области готово увеличить производство молока в рамках импортозамещения. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоко Chris Pelliccione

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Указанное хозяйство работает в Шемышейском районе Пензенской области и снабжает высококачественным молоком региональный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент точность российской навигационной системы ГЛОНАСС составляет около 1,3 метра, а после выполнения целей и задач государственной космической программы точность указанной системы составит всего несколько сантиметров.