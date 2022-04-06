Пекин, , 11:57 — REGNUM Необходимо беспристрастно прояснить трагические события в украинском городе Буча, о которых заявили киевские власти. Об этом 6 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Расследование Passwordbrandfusion.nl

«Необходимо прояснить, как всё обстояло на самом деле, и выяснить причины, которые к этому привели», — подчеркнул дипломат.

Он также указал на то, что все обвинения в связи с трагическими событиями в украинском городе Буча должны опираться на реальные факты.

«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Лицзянь добавил, что Китай поддерживает любые инициативы, способные содействовать урегулированию гуманитарной ситуации на Украине, и предпринимает реальные шаги в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией, напомнив, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

Читайте также: Вопиющие нестыковки — Небензя о версии Киева по событиям в Буче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что на сегодняшний день проведение беспристрастного международного расследования провокации в украинском городе Буча вряд ли возможно.

Ранее по теме: Захарова обвинила Запад в соучастии в преступной провокации в Буче

Читайте ранее в этом сюжете: Песков усомнился в беспристрастности расследования провокации в Буче