Красноярск, , 11:57 — REGNUM С начала 2022 года в Красноярском крае построили более 318 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в краевом министерстве строительства.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объёмы индивидуального жилого строительства составили 138,9 тысячи квадратных метров, объёмы строительства многоквартирных домов — 179,3 тысячи.

В 2022 году в Красноярском крае планируют ввести в эксплуатацию не менее 1,4 млн квадратных метров жилья в рамках региональной программы и нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-феврале 2022 года составил 33,7 млрд. рублей.

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