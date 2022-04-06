Москва, , 11:57 — REGNUM Законопроект об оказании первой помощи военным внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство обороны России получает полномочия по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны, порядка ее оказания и подготовки военнослужащих мероприятиям первой помощи.

Введение нормы обусловлено тем, что законодательство Российской Федерации в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения ВС, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению, отметили авторы.