Нижневартовск, Югра, 6 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Югре руководителя одной из фирм будут судить за дачу взяток и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, эта женщина передавала деньги бывшему начальнику нижневартовского управления Пенсионного фонда России за снижение санкций, вызванных неуплатой организацией страховых взносов. Общий размер взяток превысил 5,4 млн рублей. Также коммерсантке вменяют уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму больше 590 млн рублей.

Задолженность по уплате налога была погашена в ходе расследования. Уголовное дело передано в Нижневартовский городской суд. Что касается взяткополучателя, то дело в отношении него уже рассматривается судом.

В окружном управлении СКР добавляют, что обвиняемая скрылась, но её задержали в городе Сочи. Вину она признала в полном объеме.