Кожевниковский район, Томская область, 6 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Томские области полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя. Инцидент произошёл на трассе в Кожевниковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Цитата из видео УМВД по Томской области Погоня за нарушителем в Томской области

Инспекторы получили информацию о движущемся в сторону села Кожевниково иномарке, за рулём которого находится пьяный мужчина. Увидев машину, они потребовали от водителя остановиться, однако тот попытался скрыться, создавая угрозу для участников дорожного движения. Правоохранители начали преследование нарушителя.

«Инспектор ДПС, убедившись в отсутствии людей вокруг, сначала произвёл предупредительный выстрел, а потом стал стрелять по задним колёсам иномарки. Только тогда транспортное средство остановилось. Водитель отказался покинуть свой автомобиль, в результате чего полицейские применили физическую силу», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что водителем был 34-летний житель Новосибирской области, ранее лишённый водительских прав. На него составлены административные материалы, возбуждено также уголовное дело.