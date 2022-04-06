Джакарта, 6 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Второе за сутки землетрясение произошло в городе Сабанг, провинции Ачех, в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло 6 апреля в 12:29 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 138 км от города Сабанг. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Гунунг Кидул особого региона Джокьякарта в Индонезии.