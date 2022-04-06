Нальчик, , 11:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии до конца мая 2022 года будут установлены газовые счетчики в домах 2 тыс. семей. Согласно данным компании «Газпром газораспределение Нальчик», работы по установке счетчиков будут проведены бесплатно. Такую акцию газовики приурочили ко Дню Победы.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

«В Кабардино-Балкарии насчитывается порядка 2 тысяч абонентов без счетчиков, для которых оснащение домовладений приборами учета газа является обязательным», — сообщил исполнительный директор компании Залим Вороков.

По данным пресс-службы компании, стоимость установки одного счетчика составляет около 10 тыс. рублей, при этом в честь годовщины Победы и священного месяца Рамадан эта работа будет проведена бесплатно. Участниками акции, которая продлится в течение мая 2022 года, станут абоненты, которые впервые устанавливают счетчики и для которых их установка является обязательной. Для участия в ней необходимо подать заявку в компанию «Газпром газораспределение Нальчик».