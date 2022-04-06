Хабаровск, , 11:53 — REGNUM Фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и многоцелевые истребители Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) отработали поражение наземных движущихся целей условного противника электронными пусками ракет различных классов. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

В ходе учений экипажи также отработали полёта в составе пар «без применения авиационных средств поражения».

пресс-служба ВВО «Помимо этого, экипажи фронтовых бомбардировщиков и многоцелевых истребителей провели плановую разведку районов ответственности».

Отмечается, что все задействованные в полётах экипажи успешно выполнили поставленные задачи и вернулись на аэродромы постоянного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии завершились масштабные учения с боевыми стрельбами дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях подразделений ПВО Восточного военного округа.

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