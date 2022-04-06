Москва, , 11:52 — REGNUM В данный момент точность российской навигационной системы ГЛОНАСС составляет около 1,3 метра, а после выполнения целей и задач государственной космической программы точность указанной системы составит всего несколько сантиметров. Об этом в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС» заявил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых.

ГЛОНАСС (сс) USSR BOY

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«В январе 2022 года средняя эквивалентная погрешность псевдодальности за счет космического сегмента в абсолютном режиме по гражданским сигналам составляла 1,32 м. Планируется, что после выполнения федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы РФ «Космическая деятельность России» данное значение будет составлять 0,3 метра», — сказал он.

Также Ревнивых уточнил, что в настоящее время в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС входит 25 космических аппаратов, из которых по целевому назначению используются 22, еще два — находятся на техобслуживании и один («Глонасс-К») проходит лётные испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «РТ-Транском» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») в партнерстве с «Сирена-Трэвел» готовы обеспечить перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов.