Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии в районе Шумерли из-за таяния льда закрыта речная переправа. Об этом сообщает ГКЧС республики.

Закрыта переправа через Суру в Чувашии Gkchs.cap.ru

Речь идёт о переправе для пешеходов и транспортных средств через реку Сура в районе Шумерли.

«Заходить на лёд стало небезопасным, люди и техника могут провалиться», — предупреждают в ведомстве.

По данным ГКЧС на 4 апреля, на съездах ледовой переправы появились трещины и просадка льда, заполненная водой. После контрольной проверки было принято решение закрыть ледовую переправу и демонтировать колейный настил.

По информации спасателей на 5 апреля, на Суре в районе ледовой переправы толщина льда составляет 30−40 см, местами — промоины, а в районе Шумерли — 21−25 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно зимой открывают переправу через Суру, которая связывает Шумерлю с селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области. Ездить по данной дороге можно круглосуточно, однако машина должна быть массой до трёх тонн.