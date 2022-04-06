Симферополь, 6 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Республике Крым начата процедура лишения наград и почётных званий в отношении ряда украинских деятелей, в числе которых экс-президент Украины Леонид Кучма, спортсмен Александр Усик и экс-председатель Совета министров автономной республики Крым Сергей Куницын. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 6 апреля в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Приняли решение лишить всех званий, регалий, орденов, званий почётных граждан городов и районов Крыма всех деятелей Украины, которые запятнали себя в ходе специальной военной операции по отношению к России, русским и русскоязычным гражданам Украины», — сказал в видеообращении Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что в ближайшее время даст поручение главе администрации Симферополя по лишению звания «Почётный гражданин Симферополя» украинского боксёра Усика.

«Бывший президент Украины Кравчук, Куницын и вся эта шваль, которая сегодня активно пиарится на украинских каналах — они недостойны носить звания и награды Республики Крым», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о лишении крымских наград и званий ряда политических и общественных деятелей Украины заявил спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.