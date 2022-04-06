Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Во время обсуждения в Петербурге законопроекта «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» депутаты городского Заксобрания критично высказались об этой законодательной инициативе, однако в итоге поддержали документ. Проект закона представили 6 апреля на очередном заседании регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

Депутаты рассмотрели в первом чтении инициативу об изменениях в закон Санкт-Петербурга о мерах по реализации закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

«Данный законопроект предусматривает приведение полномочий правительства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным законом, — сообщил депутат от фракции «Единая Россия», глава комитета ЗакСа по законодательству Всеволод Беликов. — Наш законопроект предлагает наделить полномочиями, это пять пунктов, которые позволят в полной мере обеспечить реализацию федерального закона».

По предложению доработать законопроект от губернатора Петербурга Александра Беглова была создана рабочая группа под руководством единоросса Константина Чебыкина. В рамках заседания были подготовлены поправки.

В свою очередь член фракции «Яблоко» Борис Вишневский сравнил законопроект с эпизодом из фильма «Свадьба в Малиновке», где один из героев, произнося слова «Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это всё время тебе», на самом деле складывал почти вещи в свою кучу при разделе пополам. Депутата возмутило то, что согласно пояснительной записке, предлагается дать правительству Петербурга не только право определять порядок проведения поисковых работ, но и осуществлять их контроль.

«То есть, само организует работу, само определяет его порядок, само себя контролирует. Давно известно, к чему приводит система, когда тот, кто делает, сам себя ещё и контролирует. Вы ещё скажите, сам себя наказывает за нарушения. Называется: не смешите мои тапочки. Что мешало предусмотреть, что хотя бы осуществление контроля за поисковой работой должно регулироваться всё-таки законом Санкт-Петербурга, а не правительством?» — интересуется Вишневский.

В ответ на критику Всеволод Беликов попросил вести себя корректнее, а также рекомендовал внимательнее читать документы.

Также в ходе обсуждения проекта закона предложили утвердить перечень муниципалитетов, на территории которых будут проводить поисковые работы. Пока в список включены только входящие в состав Санкт-Петербурга посёлки Шушары и Серово, а также город Зеленогорск. Депутаты отметили, что к ним необходимо добавить Петергоф, Колпино, Пушкин и другие локации, где во время Великой Отечественной войны проходили боевые действия. Эти пункты предложили включить в качестве поправок к проекту.

За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата, воздержались шесть парламентариев, а против не проголосовал никто. Поправки к нему будут приниматься до 17:00 8 апреля.

Напомним, за последние 30 лет петербургскими поисковиками на территории города и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч погибших советских солдат, установлено более семи тысяч имен погибших. В городе зарегистрировано 54 поисковых отряда, в которых участвую более тысячи человек.