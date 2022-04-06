Душанбе, 6 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует в Таджикистане существенное замедление экономического роста в 2022 году и небольшое восстановление в 2023 году. Об этом 6 апреля сообщает «Азия Плюс».

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Журналисты издания отмечают, что замедление роста экономики республики в текущем году аналитики АБР связывают с «серьезными побочными эффектами ожидаемого экономического спада в России».

По данным АБР, после сильного экономического подъема в 2021 году до 9,2% с 4,5% в 2020 году, рост валового ВВП Таджикистана в этом году, по прогнозам, замедлится до 2%.

«Ожидается, что экономический рост в 2023 году ускорится до 3% за счет роста в промышленности и помощи со стороны партнеров по развитию для поддержки потребления», — говорится в публикации.