Москва, , 12:26 — REGNUM В национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» стартовал сбор заявок на участие в XII Молодежной премии в области науки и инноваций. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и АНО «Национальные приоритеты» и направленно на выявление и развитие талантливой молодежи, повышение интереса обучающихся к научной деятельности, создание условий для увеличения числа молодых перспективных исследователей в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».

Молодёжь © ИА REGNUM

Премия реализуется через конкурс научных и научно-популярных видеороликов начинающих исследователей со всей страны. Партнеры премии — Российский научный фонд, ФИОП (Группа РОСНАНО), Благотворительный фонд «Искусство, наука, спорт», Российское движение школьников, ГК «Росатом», ВКонтакте и другие. Призовой фонд составляет более одного миллиона рублей.

Конкурс проходит в онлайн-формате, что делает его доступным для участников из любой точки мира. В 2021 году работы представили более 300 участников из 64 городов России.

«Перед ведущими научно-образовательными центрами страны, включая НИТУ «МИСиС», стоит задача подготовки следующих поколений ученых — исследователей будущего, способных продолжить лучшие традиции отечественной науки, открыть перед человечеством новые возможности и перспективы. НИТУ «МИСиС» ведет активную масштабную работу, направленную на поиск и поддержку талантливой молодежи, вовлечение ее в научно-исследовательскую деятельность.

Университет ежегодно реализует более 30 профнавигационных проектов, и одни из самых значимых и заметных — Дни науки НИТУ «МИСиС» и Молодежная премия в области науки и инноваций. Участие в конкурсах позволяет школьникам и студентам сделать первые шаги в науке, больше узнать о работе ученого-исследователя, принять участие в прорывных экспериментах, погрузиться в атмосферу научного поиска. Мы уверены, что полученный опыт и знания помогут молодым людям раскрыть потенциал, сформировать индивидуальную траекторию развития, найти свой путь в науку», — отметил первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять видеоролик о своём исследовании, продемонстрировав актуальность работы, или о каком-либо научном явлении, факте, событии, ученом. Главный приз — 100 тысяч рублей в студенческой или научно-популярной номинации и 75 тысяч рублей — в школьной.

Также денежные призы получат все финалисты, занявшие 4−10 места: от 10 до 75 тысяч рублей в зависимости от места и номинации. В этом году впервые в рамках XII Молодежной премии в области науки и инноваций совместно с командой ВКонтакте университет запустил специальный челлендж #научныефакты. Теперь работы на конкурс можно выкладывать и через VK Клипы. Авторы лучших видео, загруженных через ВК, получат в подарок кибермерч — футболки, оживающие в виртуальной реальности.

Ключевая особенность конкурса — формирование независимого жюри из представителей госкорпораций, институтов развития, ведущих бизнес-компаний и научно-образовательных центров, в числе которых Российская академия наук, ФИОП (Группа РОСНАНО), ГК «Росатом», РНФ, Агентство стратегических инициатив, а также блогеры и популяризаторы науки.

Работы принимаются до 22 апреля. Подведение итогов и торжественное награждение состоится 20 мая в Точке кипения — Коммуна НИТУ «МИСиС».

Напомним, в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий, свои работы прислали более 300 участников 64 городов России. Особое внимание было уделено проблемам климата и экологии, новым материалам и технологиям, робототехнике и искусственному интеллекту, а также инновациям в медицине.

В Год науки и технологий Минобрнауки России запустило целую серию новых инструментов поддержки молодых ученых, в частности, создание 100 новых молодежных лабораторий на базе региональных научно-образовательных центров и проработка дополнительных мер, связанных с предоставлением жилья.

Финансовые меры поддержки включают в себя президентские гранты, стипендии и премии, поддержку исследований научными фондами, прорабатываются также вопросы соцвыплат и льготного кредитования на приобретения жилья.