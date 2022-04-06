Екатерина Булатова,
6 апреля 2022, 14:26 — REGNUM В Ростовской области в рамках работы штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики ведётся мониторинг цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. Донские власти, в том числе руководство Ростова-на-Дону, обещают оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию и не допустить необоснованное увеличение цен на продукты питания и товары первой необходимости. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал стоимость продуктов питания как в магазинах торговых сетей, так и на центральном рынке Ростова-на-Дону.
Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»
Центральный рынок. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Так, стоимость ряда продуктов в магазинах торговых сетей «Апекс», «Магнит» и «Пятёрочка» заметно отличается от ценников товаров на рынке как в одну сторону, так и в другую.
Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону
В магазине «Апекс» есть своя пекарня
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Подсолнечное масло в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Вермишель в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Гречневая крупа в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Белокочанная капуста в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Овощи в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Овощи в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Пшеничная мука в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Пшеничная мука — в ассортименте. Магазин «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Сахар в магазине «Апекс» есть
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Рис местного производства в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость гречневой крупы в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону
Хлебные полки в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Хлеб в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Хлебные полки в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость сливочного масла в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость соли в магазине «Апекс»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Совершать покупки в магазинах торговых сетей горожанам удобнее, так как можно сделать заказ и оформить доставку курьером до двери.
Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Магнит». Ростов-на-Дону
Гречневая крупа в магазине торговой сети «Магнит»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Пшено в магазине торговой сети «Магнит»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Вермишель в магазине торговой сети «Магнит»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Рис в магазине торговой сети «Магнит»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость пшеничной муки в «Магните»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Хлебный полки в «Магните»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Хлебный полки в «Магните»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Ажиотажного спроса на какие-либо продукты питания не наблюдается. Магазинные полки пополняются регулярно. Сбоев в поставках продовольствия нет, говорят продавцы.
Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Пятёрочка». Ростов-на-Дону
Лук репчатый
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Белокочанная капуста в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Картофель в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость соли в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость капусты в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость репчатого лука в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Пшено в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Рис в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Крупы в магазине торговой сети «Пятёрочка»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
В целом цены в магазинах и на рынке держатся примерно на одном уровне. Однако приобретать продукты питания ростовчане предпочитают всё-таки на рынке, где, к примеру, овощи и фрукты заметно свежее. Приобрести можно и фермерские продукты, не представленные в магазинах.
Цены на продукты питания на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость десятка яиц на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
В Ростове-на-Дону в период с 14 по 20 марта резко подорожали неразделанная замороженная рыба, белокочанная капуста и сливочное масло. После того как на стоимость пожаловались горожане, власти провели мониторинг цен и убедились в их заметном росте. Ростовчанам советуют дождаться нового сбора урожая, и капуста подешевеет. Но не раньше июля.
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В Ростове-на-Дону резко подорожали рыба, капуста и сливочное масло