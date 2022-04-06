6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Екатерина Булатова, , 14:26 — REGNUM В Ростовской области в рамках работы штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики ведётся мониторинг цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. Донские власти, в том числе руководство Ростова-на-Дону, обещают оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию и не допустить необоснованное увеличение цен на продукты питания и товары первой необходимости. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал стоимость продуктов питания как в магазинах торговых сетей, так и на центральном рынке Ростова-на-Дону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»

Центральный рынок. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Так, стоимость ряда продуктов в магазинах торговых сетей «Апекс», «Магнит» и «Пятёрочка» заметно отличается от ценников товаров на рынке как в одну сторону, так и в другую.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону

В магазине «Апекс» есть своя пекарня Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Подсолнечное масло в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Вермишель в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Гречневая крупа в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Белокочанная капуста в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Овощи в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Овощи в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Пшеничная мука в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Пшеничная мука — в ассортименте. Магазин «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сахар в магазине «Апекс» есть Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Рис местного производства в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость гречневой крупы в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону

Хлебные полки в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Хлеб в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Хлебные полки в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость сливочного масла в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость соли в магазине «Апекс» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Совершать покупки в магазинах торговых сетей горожанам удобнее, так как можно сделать заказ и оформить доставку курьером до двери.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Магнит». Ростов-на-Дону

Гречневая крупа в магазине торговой сети «Магнит» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Пшено в магазине торговой сети «Магнит» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Вермишель в магазине торговой сети «Магнит» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Рис в магазине торговой сети «Магнит» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость пшеничной муки в «Магните» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Хлебный полки в «Магните» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Хлебный полки в «Магните» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Ажиотажного спроса на какие-либо продукты питания не наблюдается. Магазинные полки пополняются регулярно. Сбоев в поставках продовольствия нет, говорят продавцы.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Пятёрочка». Ростов-на-Дону

Лук репчатый Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Белокочанная капуста в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Картофель в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость соли в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость капусты в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость репчатого лука в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Пшено в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Рис в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Крупы в магазине торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В целом цены в магазинах и на рынке держатся примерно на одном уровне. Однако приобретать продукты питания ростовчане предпочитают всё-таки на рынке, где, к примеру, овощи и фрукты заметно свежее. Приобрести можно и фермерские продукты, не представленные в магазинах.

Цены на продукты питания на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стоимость десятка яиц на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В Ростове-на-Дону в период с 14 по 20 марта резко подорожали неразделанная замороженная рыба, белокочанная капуста и сливочное масло. После того как на стоимость пожаловались горожане, власти провели мониторинг цен и убедились в их заметном росте. Ростовчанам советуют дождаться нового сбора урожая, и капуста подешевеет. Но не раньше июля.

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