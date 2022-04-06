Самара, 6 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Выставка архивных документов о трагедии мирных жителей на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны открылась в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Обыкновенный фашизм

Мероприятие проходит в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Выставку разместили на втором этаже здания железнодорожного вокзала Самары. Здесь посетители смогут познакомиться с архивными документами времен Великой Отечественной войны до 4 мая 2022 года. Затем в преддверии Дня Победы выставку перевезут на площадь Славы.

Сообщается, что большая часть документов, которые представлены на выставке, были рассекречены только в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты выявили и систематизировали свыше семи тысяч архивных документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против мирных жителей на оккупированной в годы Великой Отечественной Войны территории РСФСР.

«Впервые выставка как просветительский проект начала работать во всех регионах нашей страны в 2021 году. Ее основная цель — сохранить историческую память, сохранить правду о преступлениях нацистов против мирного населения, познакомить жителей с реальными документами, актами, фотографиями, раскрывающими геноцид русскоязычного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Та информация, которая до нас дошла, — это только верхушка. В этом году выставка пополнится 8 новыми стендами. Все они резонансные и поражают своей жестокостью», — приводит пресс-служба слова председателя регионального совета поискового движения России в Самарской областиЕвгения Ривкинда.

На стендах представлены материалы, рассказывающие о страшных событиях того времени, передающие боль советского народа, раскрывающие факты массового уничтожения мирных жителей, преступления против детства, а также создания условий, несовместимых с жизнью.