Чикаго, США, 6 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:106.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 40 очков. В составе «Милуоки» центровой Брук Лопес набрал 28 очков.

«Милуоки» одержал 49-ю победу в 79 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» потерпел 34-е поражение в 79 играх и идёт на 12-м месте.

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