Москва, 6 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Компания «РТ-Транском» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») в партнерстве с «Сирена-Трэвел» готовы обеспечить перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

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Отмечается, что такая работа осуществляется в рамках поручения государства и призвана защитить отрасль от возможных инцидентов и сбоев в зарубежных системах бронирования, которые используют в настоящее время крупнейшие авиаперевозчики.

Также уточняется, что российская система бронирования создана в двух вариантах — основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в условиях антироссийских санкций предприятия государственной корпорации «Росатом» заместили потребности российских медицинских организаций в радиофармпрепаратах на основе йода-131 и генераторах технеция-99m.