Кабул, 6 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Абдулла аль-Дардари, глава представительства Программы развития ООН в Афганистане, заявил, что гуманитарной помощи в стране недостаточно, и что необходимо действовать для обеспечения потребностей населения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он добавил, что без чёткого плана по обеспечению средств к существованию афганского народа будет трудно достичь крупного гуманитарного прогресса.

«Если мы хотим уменьшить бремя гуманитарных проблем, мы должны предпринять конкретные шаги для обеспечения афганского народа средствами к существованию», — сказал представитель программы развития ООН.

По его словам, объём валового внутреннего продукта Афганистана с августа 2021 года снизился на 25%.

Аль-Дардари назвал объём гуманитарной помощи Афганистану недостаточным. Ранее он неоднократно заявлял, что международное сообщество должно предпринять дополнительные шаги для решения гуманитарного кризиса в стране.

Бедность и безработица привели к тому, что большое количество людей мигрирует нелегально, что создает ещё большие проблемы.