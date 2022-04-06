Черкесск, 6 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В республиканском центре Карачаево-Черкесии пройдет традиционная весенняя ярмарка. Её назначили на 16 апреля. К участию в сельскохозяйственной ярмарке пригласили производителей Северного Кавказа и Юга России, в том числе со Ставрополья, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Адыгеи и Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка

Благодаря участию большого числа предприятий по производству мяса, молока и овощей, цены на продукты питания будут ниже в среднем на 10−15%, обещают организаторы ярмарки.

Старт работы ярмарки будет дан в 08:00 на территории фуд-маркета «Агропарк». К месту её проведения будет курсировать общественный транспорт со специальным указателем «Ярмарка — «Агропарк».

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