Майами, США, 6 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 144:115.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, на счету которого 35 очков. В составе «Шарлотт» форвард Майлс Бриджес набрал 29 очков.

«Майами» одержал 52-ю победу в 80 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» потерпел 39-е поражение в 79 играх и идёт на 17-м месте.

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