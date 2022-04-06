Бухарест, , 11:39 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и трое получили серьезные обморожения в горном регионе Марамуреш на румынско-украинской границе. Об этом 6 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

В горах Ossetiatourism.ru

По предварительным данным, несколько граждан Украины попытались попасть в Румынию с украинской территории через горы Марамуреш в условиях сильнейших снегопадов. Сбившись с пути, указанные лица запросили помощи у румынской службы спасения «112».

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили мертвым одного из граждан. Остальным была оказана медицинская помощь.

Согласно официальной информации, граждане Украины планировали нелегально перейти границу и попросить в Румынии убежища.