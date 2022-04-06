Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:39 — REGNUM Подросток из Нижнего Тагила Свердловской области, которого кондуктор якобы выгнал из трамвая, сознался в том, что написал жалобу на эмоциях. Об этом пишут СМИ.

Оплата проезда в транспорте

Kanash-info.ru

По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», школьник сообщил, что приукрасил историю. Кондуктор действительно хотел выгнать подростка из трамвая, однако за него вступились остальные пассажиры, добавившие ему на проезд два рубля. В результате мальчик с 15-летней подругой остались в вагоне и добрались до необходимой остановки.

Школьник попросил прощение у кондуктора и сообщил, что раскаялся в содеянном. По словам 12-летнего мальчика, жалобу он написал на эмоциях, не подумав о последствиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 3 апреля. Тогда ребенка якобы выгнали из трамвая из-за двух рублей. Произошедшим заинтересовались следователи СКР и прокуратура.