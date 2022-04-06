Нижний Тагил, Свердловская область, 6 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Подросток из Нижнего Тагила Свердловской области, которого кондуктор якобы выгнал из трамвая, сознался в том, что написал жалобу на эмоциях. Об этом пишут СМИ.

Kanash-info.ru Оплата проезда в транспорте

По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», школьник сообщил, что приукрасил историю. Кондуктор действительно хотел выгнать подростка из трамвая, однако за него вступились остальные пассажиры, добавившие ему на проезд два рубля. В результате мальчик с 15-летней подругой остались в вагоне и добрались до необходимой остановки.

Школьник попросил прощение у кондуктора и сообщил, что раскаялся в содеянном. По словам 12-летнего мальчика, жалобу он написал на эмоциях, не подумав о последствиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 3 апреля. Тогда ребенка якобы выгнали из трамвая из-за двух рублей. Произошедшим заинтересовались следователи СКР и прокуратура.