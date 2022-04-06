Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 6 апреля снизились цены на АЗС, об этом сообщило в своём телеграм-канале минэнерго островного региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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Цены существенно упали на одной из заправочных станций. Так литр бензина марки АИ-95 подешевел на 6,5 рубля — с 61,5 до 55 рублей. Бензин АИ-92 стал дешевле сразу на 7 рублей — цена упала с 60 до 53 рублей за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам дня 5 апреля баррель нефти марки Brent подорожал на 1,92%, до $105,92.