Кострома, 6 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области объявила о довыборах депутата областной думы, которые состоятся 11 сентября 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kosoblduma.ru Костромская областная дума

Довыборы пройдут в одномандатном округе №3 в Фабричном районе города. Депутатом облдумы по данному округу являлся Иван Богданов, ставший новым заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Период выдвижения кандидатов пройдет с 27 июня по 31 июля 2022 года.

Напомним, прошлые довыборы в областную думу прошли в сентябре 2021 года по округу №11. На них победил гендиректор «Костромского завода автокомпонентов» Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». Место стало вакантно, после того как прошлый руководитель предприятия и депутат Сергей Калашник стал сенатором от региона.