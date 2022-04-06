Москва, 6 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Заявления о якобы имеющихся у российских властей планах убить президента Украины Владимира Зеленского являются неправдой. Об этом 6 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить украинского президента Зеленского. Заявления о готовящихся и неудачных «покушениях» на Зеленского не раз со стороны Киева с начала специальной военной операции России на Украине.

Песков рассказал, что такие сообщения являются неправдой.