Кемерово, 6 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области за месяц полицейские разыскали 299 без вести пропавших граждан. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

23.mchs.gov.ru Поиски

Так, в марте 2022 года разыскивались 307 без вести пропавший, из них живыми были найдены 296 человек, трое — погибшими. Поиски ещё восьми продолжаются.

С начала года в розыске находились 1019 человек, из них 987 человек были найдены живыми, 18 – погибшими, поиски 14 человек продолжаются.