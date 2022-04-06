Москва, , 11:36 — REGNUM Вооруженные силы России залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» из размещенного в Крыму берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили украинские военные объекты Украины. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Цитата из видео на YouTube

На опубликованных кадрах показан последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из «Бастиона».

«Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.