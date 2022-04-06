Москва, 6 апреля 2022, 11:36 — REGNUM Вооруженные силы России залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» из размещенного в Крыму берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили украинские военные объекты Украины. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах показан последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из «Бастиона».
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.