Ульяновск, , 11:32 — REGNUM В Ульяновской области после возобновления диспансеризации началась также масштабная работа мобильных служб. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе обсуждения эпидемической обстановки на заседании штаба по развитию региона было отмечено, что для ранней диагностики заболеваний и оказания плановой помощи жителям возобновлена масштабная работа мобильных медицинских служб. В частности, выездные группы будут использовать передвижные флюорографы, маммографы и фельдшерско-акушерские пункты.

Власти отмечают, что выезды и работа медицинских комплексов проводятся во всех районах Ульяновской области.

Напомним, что в марте в регионе возобновили проведение в поликлиниках плановых медицинских осмотров и диспансеризацию. Кроме того, проводится углубленная диспансеризация переболевших ковидом пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ковид-госпиталях Ульяновской области остаются более 600 пациентов, амбулаторно лечатся 4 тыс. человек.

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