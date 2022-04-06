В Ярославской области прокуратура заставила власти начать отлов животных
Некрасовское, Ярославская область, 6 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Контракт на отлов безнадзорных животных в Некрасовском районе Ярославской области заключили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При этом местные жители регулярно жаловались на то, что в районе много бездомных животных, которые нападают на людей или портят имущество. После внесения представления администрация заключила муниципальный контракт на отлов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы с отловом животных в регионе возникли после вступления в силу в 2020 году нового закона «Об ответственном обращении с животными». Он утвердил новые требования к приютам для безнадзорных животных, соответствовать которым фирмы, которые раньше занимались этим, не смогли.