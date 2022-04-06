* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Источники Afghanistan International сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Абдул Вахаба Ирфана, бывшего сенатора и влиятельную фигуру в афганской провинции Тахар.

Pixabay.com Под арестом

Согласно этим источникам, он был арестован в пункте пограничного перехода Ислам Кала при возвращении из Ирана и доставлен в Кабул.

Ирфан — этнический узбек и два срока был членом сената Афганистана.

Известно, что бывший сенатор был переведён в Кабул после того, как провёл двое суток в гератской тюрьме. Собеседники утверждают, что Ирфан был подвергнут пыткам.

Он близок к Абдул Рабу Расулу Сайяфу, одному из лидеров моджахедов в 80-е годы, а затем члену Северного альянса и влиятельному политику при предыдущем режиме, и какое-то время был его заместителем.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что бывшим правительственным чиновникам ничего не угрожает при возвращении в Афганистан. Однако поступали сообщения о двояком отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к бывшим правительственным чиновникам.

Ирфан взят под стражу, в то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют хорошие отношения с бывшим спикером сената Афганистана Фазла Хади Муслимьяром.