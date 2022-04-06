Москва, 6 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Оставляют чаевые в общепите (кафе, ресторанах и барах) 65% жителей России. Всегда это делают 26%, иногда 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob. ru.

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На чай дают деньги таксистам 50% граждан, (всегда — 10%, иногда — 40%). Благодарят курьеров 38% (9% всегда и 29% иногда). Оставляют чаевые в парикмахерских 34% (11% и 23% соответственно), в отелях, на заправках и автомойках по 27% опрошенных.

Самые большие чаевые получают сотрудники отелей — в среднем 425 рублей. На чай в общепите посетители дают 250 руб., в парикмахерских и салонах красоты – 155 руб. Курьеры получают 105 руб. чаевых, таксисты — 100 руб., работник АЗС и автомоек — 65 руб.

Опрос проведён 17 марта — 4 апреля 2022 года. Опрошены 30000 граждан РФ старше 18 лет в 521 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, Число жителей России, оставляющих чаевые таксистам, выросло в два раза.

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