Сан-Сальвадор, , 11:37 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил 5 апреля, что без колебаний пойдёт на крайние меры и лишит еды заключённых членов преступных группировок, если их оставшиеся на свободе товарищи не прекратят беспорядки и не сдадутся полиции. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Найиб Букеле (сс) Speaker Office of Nancy Pelosi

В настоящее время в тюрьмах Сальвадора содержится около 23 тысяч членов банд. Пытки в тюрьмах могут стать ответом группировкам в том случае, если они решат «начать мстить честным людям».

Букеле также добавил, что мнение международных организаций по этому вопросу его не волнует: «Если вы так переживаете за членов банд и приходите защищать их права, то мы готовы отдать их вам». Кроме того, 3 апреля он назвал журналистов и Межамериканскую комиссию по правам человека, обвинившую президента в излишней жестокости, «партнёрами и сообщниками террористов».

Чрезвычайное положение, введённое в Сальвадоре 28 марта в ответ на волну насилия, унёсшую жизни 80 человек, позволило правительству провести массовые аресты предполагаемых членов банд. Всего было задержано 5 747 человек.

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