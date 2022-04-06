Москва, 6 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, на которой были обсуждены вопросы выполнения постановления, подписанного по итогам дней республики в Совете Федерации в ноябре 2021 года.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Как доложил Калиматов, пункты плана, обозначенного в документе, активно исполняются во взаимодействии с правительством РФ. При этом он попросил докладывать о проволочках, если они будут появляться, лично Валентине Матвиенко. Отмечается, что председатель Совфеда поддержала инициативу.

«Создали рабочую группу, она активно взаимодействует с правительством РФ. Если позволите, мы бы хотели Вас лично информировать о поэтапной реализации постановления, особенно в случаях задержек и затруднений», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, дни Ингушетии в Совете Федерации прошли 17−19 ноября в 2021 году. В ходе знакомства сенаторов с проблемами региона было выработано постановление с рядом конкретных мер по поддержке экономики республики.

Согласно данным минфина Ингушетии, при поддержке федеральных властей в 2021 году общий долг Ингушетии снизился до 7,4 млрд рублей. За четыре года, начиная с 2018, общий долг снизился на 4,4 млрд рублей.