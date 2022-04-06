Москва, 6 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. На российском рынке смартфонов пока не наблюдается изменения ситуации – большинство участников продают оставшиеся запасы, а перестройки товарных потоков пока не произошло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти вдвое упали продажи смартфонов.

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«Признаков изменения ситуации пока не наблюдается. Большинство участников рынка «доторговывают» товарные остатки. Перестройка товарных потоков еще не произошла. Да и такие гиганты, как Apple, Samsung, пока не на нашей стороне. Ассортимент соответственно беднеет, – сказал Чеглов. — Да и денег на руках у населения стало меньше. Многие «затарились» и обновили парк девайсов в период кризисного ажиотажа. Сначала рынок должен упасть, его переход к росту зависит от скорости и качества перестройки товародвижения, переориентации спроса населения на доступные модели, перспектив возврата лидеров. Ну и поведения нашей валюты, налаживания нового механизма ее обмена при импорте».

По его словам, некоторые надежды дает стабилизация национальной валюты и вброс денег в экономику в рамках различных госпрограмм поддержки бизнеса и населения.

«Скачка цен на смартфоны в ближайшей перспективе, наверное, ожидать не стоит», — добавил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ объёмы продаж смартфонов упали почти вдвое менее чем за месяц.