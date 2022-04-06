Москва, 6 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Необходимо усиливать экономические связи между Грузией и Россией, одновременно уменьшая зависимость грузинской экономики от Турции. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давиду Тархан-Моурави.

ИА REGNUM Давид Тархан-Моурави и Модест Колеров

В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров задал следующий вопрос:

Модест Колеров Через перевал Верхний Ларс, который постоянно закрывается по погодным условиям, из России в Грузию Китай строит тоннель. И США не помешали ему это делать. Очевидно, что этот тоннель в Россию подразумевает увеличение грузопотока в Россию. И никак иначе. Даже, если это будет транзитный поток в Казахстан, он всё равно будет через Россию. И Казахстан по накладным расходам гораздо дальше. В Казахстан из Грузии проще добираться через Каспий по железной дороге. Одновременно известны особые экономические позиции Азербайджана в инфраструктуре Грузии, особые позиции Турции в инфраструктуре Грузии и специально в экономике Аджарии. Диверсифицировать это уже поздно, потому что просто так никто из собственности не выходит. Можно только уменьшить долю этого иностранного участия за счёт развития тех сторон экономики, которые пока не получили инвестиций из Турции и Азербайджана. Вы, наверняка, видели как несколько тысяч компьютерщиков-айтишников после начала специальной военной операции эмигрировали из России в Армению. И какой восторг в Армении это вызвало. В Грузии — меньше. В чём Грузия может конкурировать С Арменией в отношениях с Россией? Кроме того, что она просто ближе.

Ответы грузинского политика были такими:

Давид Тархан-Моурави Скорее нужно сотрудничество, чем конкуренция. То, о чём Вы говорили, свидетельствует о следующих вещах. Совершенно очевидно, что российский рынок до сегодняшнего дня остаётся самым важным рынком для Грузии. Строительство этого тоннеля как раз подчёркивает данный тезис. Грузы, идущие через Верхний Ларс, крайне необходимы для Грузии. Если мы правильно начнём строить свои отношения С Южной Осетией, то там тоже существует тоннель через горы, Рокский. Так что можно будет использовать два этих пути. Нужно просто правильно подойти к решению конфликта между Тбилиси и Цхинвалом и Сухумом. Это — возможно.

По его словам, зависимость экономики Грузии от Турции необходимо уменьшать.

«Во-многом эта зависимость — искусственная. Простой пример: в советское время Грузия поставляла свои цитрусы в СССР, в основном, в Россию в количестве 200−250 тыс. тонн. Сейчас потребность — более 300 тыс. тонн., а Грузия экспортирует всего 90 тыс. тонн. Это всё, что удаётся в Грузии собрать. А для внутреннего потребления мы завозим из Турции 30−40 тыс. тонн. А турецкие цитрусы по качеству ниже грузинских. Власти, вместо того, чтобы инвестировать в производство цитрусов и довести его до 350 тыс. тонн, помогают импорту из Турции, фактически финансируя экономику другого государства, вместо того, чтобы развивать собственную», — отметил Тархан-Моурави.

По его словам, точно такая же ситуация сложилась вокруг поставок картофеля

Давид Тархан-Моурави Хороший грузинский картофель экспортируется в Турцию, а для собственного употребления из Турции в Грузию завозится низкокачественный. Подобные глупости только кормят чужую экономику. Мы втягиваем турецкую экономику в Грузию, и за нас же счёт турки развивают свою инфраструктуру. Надо воссоздавать сельскохозяйственные объединения для сбора продукции и дальнейшего экспорта в Россию, как это было при СССР, но никто этим не занимается.

Политик подчеркнул необходимость восстановления железной дороги через Сухум. Прекращение её функционирования было ошибкой. По его мнению, интеграция между Грузией и Абхазией была бы в десять раз больше и быстрее, если бы работала железная дорога, и при этом её деятельность приносила бы деньги.