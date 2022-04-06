Пекин, , 11:25 — REGNUM Обвинения, которые предъявляются по событиям в городе Буча Киевской области Украины, должны быть основаны на реальных фактах. Об этом 6 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя ситуацию в Буче, он заявил, что любые обвинения должны основываться на подлинных фактах.

«Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — сказал представитель МИД Китая.