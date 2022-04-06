Москва, 6 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома. Оно может стать выгодным для обеих сторон. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

ИА REGNUM Атомная энергетика

Он напомнил, что готовность к развитию уз взаимовыгодного сотрудничества была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на состоявшихся в феврале 2022 года в Москве переговорах.

«Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

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Напомним, Россия и Аргентина заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Речь идёт о таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов.