Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Обыски в книжном магазине «Листва» в центре Петербурга прошли по жалобе сотрудницы местного Жилкомсервиса, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обыск

Как уточнили в ведомстве, вечером 5 апреля в полицию Центрального района Петербурга позвонила представительница Жилкомсервиса. Она сообщила, что в помещении книжного магазина, расположенного в доме 33 по Литей­ному проспекту, собралась некая группа людей, возможно, с против­оправными целями.

На место выехали сотрудники полиции, которые задержали восемь человек и доставили в отдел полиции для разбирательства.

«В установленном зак­оном порядке и сроки данные граждане были опрошены и отпущен­ы. Информация о возм­ожных противоправных действиях объективн­ого подтверждения не нашла», — подытожили в петербургском Главке МВД.

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Напомним, магазин «Листва» специализируется на продаже литературы исторического и социально-политического характера, в том числе о современных событиях на постсоветском пространстве. Он принимает участие в акциях по сбору гуманитарной помощи для Донбасса, поэтому случившееся вечером 5 апреля вызвало тревогу и недоумение у патриотически настроенной общественности.