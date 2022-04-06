Лас-Вегас, США, 6 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Брак, заключённый между музыкантом Трэвисом Баркером и моделью Кортни Кардашьян, не имеет юридической силы. Об этом 6 апреля пишет The Sun, ссылаясь на владельца часовни, в которой прошла церемония.

Скриншот YouTube Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

По словам владельца часовни в Лас-Вегасе (США) Марти Фриерсона, брак не был законным, так как пара не готовила никаких документов — они лишь обменялись кольцами и поцелуями. Фриерсон также отметил, что звёзды приехали посреди ночи и потратили на торжество «всего $800».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети назвали брак Трэвиса Баркера и Кортни Кардашьян «фиктивным». Поклонники пары считают, что звёзды провели церемонию ради повышения рейтингов предстоящего шоу The Kardashians — в будущем они сыграют «настоящую» свадьбу.